加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 證券

台積電4月營收衝3495.67億元 創歷史新高

2025/5/9 13:54（5/9 14:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台積電logo。（中央社檔案照片）
圖為台積電logo。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹9日電）晶圓代工廠台積電自結4月營收新台幣3495.67億元，超越2024年10月創下的3142.4億元高點，刷新歷史新高。

台積電4月營收3495.67億元，月增22.2%，年增48.1%。累計前4月營收1兆1888億元，年增43.5%。

台積電先前指出，3奈米和5奈米製程技術需求強勁，是驅動第2季營運成長的主要動力。第2季營收將達284億至292億美元，以中間值計，將季增13%，毛利率介於57%至59%。

google news透過 Google News追蹤中央社

近期新台幣兌美元匯率強勢升值，今天午盤收在30.311元，比起台積電假設的第2季平均匯率32.5元強勢，可能影響台積電第2季新台幣營收以及毛利率表現。

關稅政策持續變化，台積電先前指出，關稅政策存在不確定性和風險，不過目前客戶行為並沒有任何轉變。台積電維持2025年營運展望，美元營收將成長接近24%至26%。未來幾個月整體情勢也許會更加清晰，將繼續密切關注相關情勢對終端市場需求的潛在影響，謹慎以對。（編輯：楊凱翔）1140509

#升值
#晶圓代工
#台積電
#新台幣兌美元
延伸閱讀
全球化自由貿易已死 AI巨頭輝達、台積電挑戰加劇台積電2奈米以下產能美廠將占3成 否認與英特爾合資台積電法說會重點一覽 關稅戰不影響客戶、否認與英特爾合資魏哲家：台積電穩健成長 先進製程銷售比重拚8成
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電漲31元 台股終場上漲371點收20915點
66
更多編輯台推薦新聞：