台積電4月營收衝3495.67億元 創歷史新高
2025/5/9 13:54（5/9 14:19 更新）
（中央社記者張建中新竹9日電）晶圓代工廠台積電自結4月營收新台幣3495.67億元，超越2024年10月創下的3142.4億元高點，刷新歷史新高。
台積電4月營收3495.67億元，月增22.2%，年增48.1%。累計前4月營收1兆1888億元，年增43.5%。
台積電先前指出，3奈米和5奈米製程技術需求強勁，是驅動第2季營運成長的主要動力。第2季營收將達284億至292億美元，以中間值計，將季增13%，毛利率介於57%至59%。
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近期新台幣兌美元匯率強勢升值，今天午盤收在30.311元，比起台積電假設的第2季平均匯率32.5元強勢，可能影響台積電第2季新台幣營收以及毛利率表現。
關稅政策持續變化，台積電先前指出，關稅政策存在不確定性和風險，不過目前客戶行為並沒有任何轉變。台積電維持2025年營運展望，美元營收將成長接近24%至26%。未來幾個月整體情勢也許會更加清晰，將繼續密切關注相關情勢對終端市場需求的潛在影響，謹慎以對。（編輯：楊凱翔）1140509
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