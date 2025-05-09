日地鐵砍人凶嫌挑「東大前」 自稱警示家長別逼太緊

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（中央社記者戴雅真東京9日專電）日本東京地鐵南北線「東大前」站月台7日晚間發生男子持刀亂砍事件，造成一名東大生受傷。43歲嫌犯供稱，年輕時因父母逼太緊而不去上學，特意選「東大前」站犯案，是想讓所有家長知道，「管太嚴會逼孩子走上犯罪道路」。

日本放送協會（NHK）採訪相關搜查人士報導，凶嫌戶田佳孝住在長野縣生坂村，自稱是自營業者。

7日晚間接近7時，戶田持一把約20公分狀似菜刀的刀刃，砍傷正要從月台搭上電車的20多歲大學生，造成他頭部受傷。一旁有3名男士合力制伏凶嫌，其中一人因此手部受傷。依受害人描述，嫌犯與受害人素昧平生。戶田隨即遭警視廳逮捕，今天被以殺人未遂以及違反銃刀法（銃砲刀劍類所持等取締法）嫌疑移送檢察廳。

戶田在被捕當天一直保持緘默，8日下午開始接受詢問並坦承犯案。根據他的供述，犯罪動機是「因爲父母太在意教育，讓我在國中時期不登校（不想去上學）吃了很多苦。我是想讓所有家長知道，過度的壓力會讓孩子叛逆，像我一樣成為犯罪者」。

他表示，之所以選擇「東大前」作為犯案地點，是因為站名中的「東大」會讓社會大眾聯想到「教育虐待」（過度關心教育的父母或教師，對孩子施加過高期待，並在未達預期時嚴厲斥責，是兒童虐待的一種）。

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至於受害的年輕男子正巧就讀東京大學，戶田表示，「只是剛好在附近，所以選他當目標」。

警方調查，戶田可能在犯案當天搭乘電車從長野縣前往東京，警視廳正在近一步調查他的動線及事件詳情。（編輯：田瑞華）1140509