中俄聯合聲明 加強應對美國實施「雙遏制」

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（中央社記者呂佳蓉北京9日電）中國國家主席習近平訪問俄羅斯，並與俄羅斯總統蒲亭會談後簽署聯合聲明。聲明指出，中俄將加強協調配合，堅決應對美國對中俄實施「雙遏制」。

習蒲會談後，雙方共同簽署「中華人民共和國和俄羅斯聯邦在紀念中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭勝利和聯合國成立80週年之際關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」（下稱「聯合聲明」），聲明近1.3萬字。

聲明表示，雙方指出美國及其盟友企圖推進北約東進亞太，在亞太地區大搞「小圈子」，拉攏本地區國家推行其「印太戰略」，破壞地區和平穩定繁榮。

雙方反對構建針對中俄兩國的「核共享」軍事同盟，反對藉口強化「延伸威懾」安排在本地區部署核武器系統，反對部署破壞戰略穩定的全球反導彈系統、陸基中導系統。

在反對貿易霸權上，聲明稱，雙方指出個別國家及其盟友利用貿易、金融限制等單邊非法限制措施，大幅提高關稅以及其他非市場化競爭手段，對世界經濟造成負面影響，破壞公平競爭，阻撓應對全人類共同挑戰的國際合作，包括阻礙維護全球糧食安全、能源安全、實現聯合國永續發展目標等。

聲明指出，雙方堅定支持彼此維護國家主權、領土完整、安全和穩定，堅決反對任何外部勢力阻撓兩國關係正常發展、干涉兩國內部事務的企圖，捍衛自主選擇發展道路的權利，支持彼此保護文化歷史認同和傳統道德價值觀。

聲明表示，「俄方重申恪守一個中國原則，承認世界上只有一個中國，台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。「俄方反對任何形式的台灣獨立，堅定支持中國政府維護國家主權和領土完整、實現國家統一所採取的舉措」。

聲明也提到俄烏戰爭、朝鮮半島局勢、中東局勢與伊朗核問題。

另據新華社，在「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於全球戰略穩定的聯合聲明」當中則批評，日前宣布實施的「美國金穹（曾為『鐵穹』）」計劃旨在構建不受任何約束的全球性、多層次、多領域導彈防禦系統，抵禦包括「勢均力敵」對手的各類導彈威脅，「這同樣對戰略穩定造成嚴重破壞」。

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這則聲明指出，該計劃全盤、徹底否定了戰略進攻性武器與戰略防禦性武器之間不可分割這一維護全球戰略穩定的核心原則。此外，該計劃還為研發動能和非動能手段提供進一步助力，以對導彈及其配套設施實施打擊，實現「主動抑制發射」。

聲明表示，「美國金穹」計劃公然提出大幅增加外層空間作戰手段，包括研發、部署軌道攔截系統，將外層空間武器化並使之成為武裝對抗場所，導致局勢雪上加霜。（編輯：吳柏緯）1140509