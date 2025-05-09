面板雙虎4月營收約持平 研調估第2季電視面板需求減

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北9日電）面板雙虎友達光電今天公布4月合併營收新台幣231.4億元，較3月減少10.5%，較去年同期減少2.6%；群創光電自結4月合併營收190億元，較3月增加1.2%，較去年同期減少1.3%。

研調機構群智諮詢指出，因美國高額對等關稅90天緩徵期提前備貨需求轉弱，中國品牌內銷備貨意願也下降，且部分品牌庫存升高，抑制採購需求釋放。5月全球液晶電視面板需求減緩，使第2季整體電視面板需求趨於保守。

群智諮詢預估，第2季全球前9大電視品牌面板採購需求較第1季下降2.4%。

透過 Google News 追蹤中央社

群創光電今天宣布將參加5月13日至15日在美國聖荷西的全球顯示技術盛會2025 SID顯示週（Display Week 2025），以嶄新面貌展示一系列顯示器科技在智慧城市的加值應用，涵蓋人工智慧（AI）時代的藝術、教育、時尚、醫療等新型態模式，跨域發展打造數位化生活新篇章。

群創強調，面板關鍵技術將再進化，開啟新一代微型發光二極體（MicroLED）應用革新，將展出全球首台「拼接式MicroLED鏡面顯示器」與「高PPI MicroLED鏡面顯示器」，皆擁有高色域、高反射率，且在低功耗下仍提供高亮度等優勢，將廣泛應用於智慧座艙、智慧零售等場域全方位系統解決方案。（編輯：張均懋）1140509