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京元電調高資本支出 因應AI晶片測試需求

2025/5/9 17:01（5/9 17:23 更新）
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人工智慧（AI）晶片測試需求孔急，晶圓測試廠京元電9日召開董事會，決議通過提高2025年資本支出至新台幣269.66億元。圖為京元電董事長李金恭。（中央社檔案照片）
人工智慧（AI）晶片測試需求孔急，晶圓測試廠京元電9日召開董事會，決議通過提高2025年資本支出至新台幣269.66億元。圖為京元電董事長李金恭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）人工智慧（AI）晶片測試需求孔急，半導體晶圓測試廠京元電今天召開董事會，決議通過提高今年資本支出，由原先規劃新台幣218.44億元，提高至269.66億元。京元電指出，提高資本支出為配合營運需要，以備產能擴充需求。

為擴充產能，京元電今天也公布，向立織股份有限公司取得苗栗縣頭份市部分廠房使用權，交易面積6779.65坪，使用權資產總金額新台幣3.26億元。

展望今年營運，京元電在致股東報告書中預期，下半年半導體產業景氣可回升，今年AI和高效能運算（HPC）晶片測試需求持續成長，帶動京元電今年營收大幅增加。

根據資料，2024年12月，京元電在AI和HPC產品營收占比約25%，先進製程產品合計營收占比達33%。

展望未來發展策略，京元電指出，出售中國蘇州子公司後，長期在台灣發展高階產品，京元電也將在台灣以外建立生產基地，分散供應鏈據點。

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京元電今天下午公布今年第1季財報，其中單季歸屬母公司業主獲利42.9億元，大幅季增111.3%，創歷史單季新高，每股基本純益3.51元。

法人分析，京元電首季獲利大增，主要是額外認列2024年出售旗下中國子公司蘇州京隆科技處分利益。（編輯：張均懋）1140509

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