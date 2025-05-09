北投文物館纏足文化特展 揭舊時代女性美與痛

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）北投文物館推出「悅己者容──纏足文化特展」，展出百件珍貴三寸金蓮繡鞋與相關文物，揭開舊時代女性的美與痛。

根據北投文物館發布的新聞稿，特展由北投文物館與名三寸金蓮收藏家、廣川醫院院長柯基生共同策劃。柯基生自青少年時期即著迷於此一文化，歷經半世紀，累積逾9000件相關珍貴文物，此次精選其中百餘件，聚焦於台灣與閩南視角，呈現纏足婦女的日常器物、輔具、繡鞋及紀實影像。

柯基生曾於1994年與北投文物館攜手策劃台灣首場三寸金蓮專題展，開創公眾理解纏足文化的先河。柯基生表示：「纏足不只是關於美的儀式，更是一段充滿矛盾與情感的歷史。30年後能再次與北投文物館合作，將這些蘊藏無數女性故事的遺物再次展出，令人深感欣慰。」

北投文物館館長洪侃表示：「纏足所反映的不僅是服飾工藝的華美，更是性別權力與社會變遷的縮影。希望觀眾能以開放與包容的態度，重新思考這段屬於中國歷史中獨有的文化現象。」

洪侃接受中央社記者電話訪問表示，此次展出的三寸金蓮年代最久遠為遼代，距今千年，保存十分不易。展覽規劃8個展區，從「纏足的秘密」、「華服映足」、「足尖之藝」至「鬆綁之後」，層層鋪陳纏足的起源、工藝、審美與解放歷程。

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此外，「愛欲與禁忌」單元，從性別與慾望角度切入；「蓮影留痕」則透過珍稀影像，重現纏足婦女的日常與姿態，打開更多反思與對話的空間。展覽從身體改造、性別權力、工藝審美與社會階層等多重面向，嘗試以歷史與科學角度客觀詮釋這段唯一、複雜且充滿張力的文化現象。

「悅己者容──纏足文化特展」10日起展至11月16日。（編輯：管中維）1140509