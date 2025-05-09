新教宗良十四世芝加哥出生 親哥哥稱他是白襪球迷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）幾十年來，飽受失望的芝加哥白襪隊球迷總是感嘆，他們的球隊要靠神的幫助才有可能成功。現在，他們擁有最神聖的支持者：新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）。

法新社報導，出生芝加哥的樞機主教羅伯特．普瑞弗斯特（Robert Prevost）今天當選教宗，未來將領導全球14億天主教徒。他長期以來一直是家鄉兩支大聯盟（MLB）球隊之一的球迷。

最初，芝加哥2支大聯盟隊伍小熊隊與白襪隊都聲稱教宗良十四世是他們的球迷，這引發了一場同城之爭，直到教宗的親哥哥約翰．普瑞弗斯特（John Prevost）出面說明。

約翰．普瑞弗斯特在接受當地電視台WGN採訪時，明確指出教宗良十四世所支持的球隊是白襪隊。他說：「是的，他從來都不是小熊球迷，所以我不知道這個說法是從何而來。」「他一直都是白襪球迷。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

白襪隊迅速在社群平台X貼文，借著全球新聞的影響來宣傳自己球隊的形象。他們發布了一張照片，照片顯示他們在自家球場掛上標語，上面寫著：「嘿，芝加哥，他是白襪隊球迷！」

就此面向而言，良十四世已經在追隨前任教宗、同時也是第一位阿根廷籍教宗方濟各（Pope Francis）的腳步。方濟各以終身熱愛布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）當地的聖羅倫索足球隊（San Lorenzo）而廣為人知。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1140509