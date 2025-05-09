加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

與巴基斯坦衝突擴大 印度暫停北部24座機場民航班次

2025/5/9 16:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社孟買8日綜合外電報導）印度與同樣擁有核武的敵對鄰國巴基斯坦近日爆發戰鬥後，印度今晚宣布暫停北部24座機場的民航班次。

法新社報導，印巴兩國數十年來敵對關係近期升溫始於4月22日，當時在印度控制的克什米爾（Kashmir）發生伊斯蘭主義武裝分子攻擊，造成26人身亡。印度將事件歸咎於巴基斯坦，巴國則否認指控並呼籲中立調查。

此後印巴兩國出動無人機、飛彈和大砲在雙方爭奪主權的克什米爾跨境交火，暴力情勢引發外界擔憂衝突擴大。

印度昨天對巴基斯坦發動空襲，鎖定「恐怖分子營地」，成為兩國數十年來最嚴重衝突，已有近50人喪生，多數在巴國。

印度政府發布的24座暫停民航班次機場名單，包括久德浦爾（Jodhpur）、盧迪安納（Ludhiana）和靠近巴基斯坦邊界的阿姆利則（Amritsar）等城市的機場。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

一些印度最大航空公司如印度航空（Air India）、靛藍航空（IndiGo）和香料航空（SpiceJet）自昨天起已取消100多架航班。

印度媒體報導，今天宣布的機場停飛令可能在10日上午解除。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1140509

#巴國
#巴基斯坦
#印度
#克什米爾
#機場
#停飛
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：