莎拉布萊曼重返音樂劇舞台 「日落大道」8月登台

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）榮獲7項東尼獎肯定，音樂劇教父級人物安德魯．洛伊．韋伯音樂劇「日落大道」，全本8月將首度登台，跨界天后莎拉布萊曼（Sarah Brightman）也將重返音樂劇舞台挑梁演出。

根據寬宏藝術今天發布的新聞稿，莎拉布萊曼將詮釋複雜而深沉的傳奇角色諾瑪戴斯蒙（Norma Desmond），她直言，「回到音樂劇的世界，詮釋這樣一位渴望重返舞台、掙扎於夢想與現實的角色，對我而言意義非凡。」

改編自電影的「日落大道」（Sunset Boulevard）由安德魯．洛伊．韋伯（Andrew Lloyd Webber）作曲，唐布萊克（Don Black）與克里斯多夫漢普頓（Christopher Hampton）共同撰寫劇本與歌詞，細膩刻畫出好萊塢黃金年代下的光影交錯與內心掙扎，囊括東尼獎最佳音樂劇等大獎。

「日落大道」故事描述好萊塢默片巨星諾瑪戴斯蒙面對聲色更迭與時代淘汰，堅信終將重返銀幕。一名年輕編劇喬吉利斯（Joe Gillis）誤闖她的豪宅後，一段交織著夢想、虛幻與悲劇的命運隨之展開。現場將以樂團演奏搭配華麗舞台視覺，展現夢與現實間的劇烈衝撞。

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莎拉布萊曼曾以「歌劇魅影」（The Phantom of the Opera）驚豔樂壇，其高亢悠揚且富情感的嗓音，使她成為音樂劇史上最具代表性的聲音之一。多年來活躍於古典跨界、電影與全球巡演等領域。

「日落大道」全本音樂劇將於8月2日至10日演出，地點在台北國家戲劇院。（編輯：張雅淨）1140509