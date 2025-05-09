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2025威尼斯雙年展台灣館開幕 展現漂蕩智慧與韌性

2025/5/9 08:50（5/9 09:06 更新）
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2025年「第19屆威尼斯建築雙年展」台灣館8日盛大開幕。今年台灣館展場以一座「科技島」裝置為核心，結合E Ink電子紙輪播台灣地景照片，呈現科技發展對台灣地景的影響。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月9日
2025年「第19屆威尼斯建築雙年展」台灣館8日盛大開幕。今年台灣館展場以一座「科技島」裝置為核心，結合E Ink電子紙輪播台灣地景照片，呈現科技發展對台灣地景的影響。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月9日
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（中央社記者劉郁葶威尼斯9日專電）2025年「第19屆威尼斯建築雙年展」台灣館8日盛大開幕，今年主題為「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」，呈現台灣在面對自然災害與地緣政治時，展現的「漂蕩」智慧、韌性與創造力。

2025年「第19屆威尼斯建築雙年展」台灣館由國立台灣美術館主辦、國立成功大學團隊策畫，並在8日舉辦台灣館開幕晚會，預展首日即吸引法國、日本、立陶宛、新加坡、泰國、香港、奧地利等場館策展團隊，與多國媒體記者前來參觀。

文化部政務次長李靜慧在開幕典禮表示，「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」中的「無」，象徵台灣在多重不確定的歷史脈絡、自然挑戰，以及特殊地緣政治下，孕育出來的彈性包容與文化創造力。

李靜慧表示，多年來，台灣以平行展的形式參與威尼斯建築雙年展，在普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）持續發聲。此外，文化部積極推動在2026年成立「台灣建築文化中心」，這將是首座專責建築文化的國家級機構，期許成為台灣建築研究、策展與教育推廣的樞紐，整合知識體系與連結國際社群。

駐義代表蔡允中表示，代表處每年在義大利舉辦多元文化活動，今年更是歐洲的台灣文化年，包括影展、漫畫展、博物館間的交流合作，其中雙年展是最重要的活動之一。台灣長期受到國際孤立，文化合作是最能自由與國際夥伴互動的方式。

國立台灣美術館館長陳貺怡表示，「漂蕩」不僅是地理與結構的動態想像，更是面對變動時仍能創造秩序與連結的智慧。威尼斯建築雙年展是台灣在國際上持續發聲的重要舞台，期盼讓世界看見台灣的文化智慧與建築設計思維，激盪出更多共鳴。

國立成功大學助理副校長吳秉聲表示，今年成大團隊代表台灣展出，既是對世界變局提出的空間省思，也彰顯當代台灣建築與世界建築積極對話的誠心。

策展人薛丞倫表示，這次的17組提案都在探索在不確定世界中、在介於之間（in-between）狀態，台灣能提供的韌性智慧。台灣的建築觀點源自這座島嶼的危殆與脆弱性建構的建築智慧，在小島內為大眾的信仰、無信仰建構集體的家。

今年台灣館展場以一座「科技島」裝置為核心，結合E Ink電子紙輪播台灣地景照片，呈現科技發展對台灣地景的影響。

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另一側亮點裝置為「光明燈牆」，由數個光明燈組合而成，背面佈滿發光裝置的控制晶片和線路，如同傳統信仰邁向科技未來的媒介和演化象徵。

「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」（NON-Belief: Taiwan Intelligens of Precarity）5月9日至11月23日在義大利威尼斯普里奇歐尼宮展出。（編輯：陳慧萍）1140509

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「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」自5月9日至11月23日在義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）展出。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月9日
「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」自5月9日至11月23日在義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）展出。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月9日
文化部政務次長李靜慧出席「第19屆威尼斯建築雙年展」台灣館開幕典禮。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月9日
文化部政務次長李靜慧出席「第19屆威尼斯建築雙年展」台灣館開幕典禮。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月9日
2025年「第19屆威尼斯建築雙年展」台灣館在8日盛大開幕。前排左一起為文化部政務次長李靜慧、駐義大利代表蔡允中、國立台灣美術館長陳貺怡。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月9日
2025年「第19屆威尼斯建築雙年展」台灣館在8日盛大開幕。前排左一起為文化部政務次長李靜慧、駐義大利代表蔡允中、國立台灣美術館長陳貺怡。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月9日
2025年「第19屆威尼斯建築雙年展」台灣館開幕，文化部次長李靜慧(右3)、國立台灣美術館長陳貺怡(右1)、國立成功大學助理副校長吳秉聲(左3)出席開幕式。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月9日
2025年「第19屆威尼斯建築雙年展」台灣館開幕，文化部次長李靜慧(右3)、國立台灣美術館長陳貺怡(右1)、國立成功大學助理副校長吳秉聲(左3)出席開幕式。中央社記者劉郁葶威尼斯攝 114年5月9日
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