中國空軍首赴非洲 分析：藉美撤出挺進重要戰略地區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）中國空軍近日首赴非洲，參加名為「文明之鷹-2025」的中埃首次聯合軍演。分析稱，這次演習可能意味中國向中東和非洲等具重要戰略意義的地區挺進，而川普領導下的美國正從這些地區撤出。

據中國國防部官網日前的消息，中埃「文明之鷹-2025」空軍聯合訓練當地時間4日上午在埃及空軍某基地閉幕，聯訓為期18天。這是中國空軍首次出動體系力量赴非洲展開聯合訓練，也是中埃兩國空軍首次組織聯合訓練。

德國之聲中文網日前引述分析人士指出，這次演習可能意味著中國向中東和非洲等具有重要戰略意義的地區挺進，而川普領導下的美國正在從這些地區撤出。

此外，分析說，埃及是美國的長期盟友，擁有不少美國製造的戰機，例如F-16戰鬥機，但由於美國對埃及空軍F-16的升級採取嚴格限制措施，埃及的F-16型號普遍非常老舊，絕大多數都缺乏現代超視距空空和空地打擊能力。

華府智庫中東研究所（Middle East Institute）戰略科技和網路安全計畫主任索里曼（Mohammed Soliman）向新聞網站Breaking Defense表示，透過接待中國空軍，「埃及向華盛頓發出了明確訊號，因為埃及對美國限制其F-16機隊現代化感到沮喪」。

索里曼表示，相較前幾屆美國政府，川普政府對於外援的懷疑態度更為強烈，而「中國正藉此機會向那些對西方感到失望的市場推銷其國防產品」。

報導表示，北京正尋求加強與非洲的防務關係，這次「文明之鷹-2025」聯演中，中國空軍派出一架運油-20加油機、一架空警-500預警機和數架殲-10C和殲-10S戰鬥機，其中空警-500預警機為首次參加海外演習。

香港南華早報稍早前援引上海復旦大學中東研究中心主任孫德剛表示，空警-500飛機飛越紅海代表「中國軍事現代化邁出的重要一步」，展示了如何用於戰略空運和兵力投射；運油-20加油機也是首次在海外聯合軍演中亮相，殲10C、殲10S這次就是在運油20的空中加油支持下飛越6000公里抵達埃及。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導引述分析人士表示，這次軍演為埃及提供了在訓練場上觀察中國武器作戰能力的機會，為雙方今後進一步加強武器合作和軍事合作提供了契機。

此前，埃及4月初證實已採購中國的紅旗-9B遠程地對空飛彈系統。紅旗-9B最大射程達200公里，配備H-200型相控陣雷達，能同時跟蹤多個目標並精確攔截。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140509