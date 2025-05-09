立院三讀鬆綁台鐵資產開發 收入可望增1474億元

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（中央社記者林敬殷台北9日電）立法院會今天三讀修正「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」部分條文，讓台鐵局撥入資產及債務管理基金的資產，不受國有財產法第28條及文化資產保存法第41條限制，預估台鐵資產總收入約可增加1474億元。

原交通部台灣鐵路管理局在民國113年1月1日轉型國營台灣鐵路股份有限公司，原配合政策所累積的債務由政府負擔，台鐵過去持有的土地、古蹟及歷史建物等資產，在公司化政策下，移撥至償債基金，鐵道局擔任管理機關，受文資法限制不得辦理容積移轉。

為了讓台鐵公司化後得以活化資產，並據此償還債務，交通部提出「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」第10條、第23條修正草案，立法院交通委員會於4月7日初審通過，並在今天院會完成三讀。

三讀條文明定，基金經管資產之開發、處分及收益，不受國有財產法第28條之限制；其開發、處分、收益及其他相關事項之辦法，由交通部定之。

此外，基金經管資產經指定為古蹟或登錄為歷史建築者，其定著之土地、保存用地、保存區、其他使用用地或分區內土地，因古蹟、歷史建築之指定或登錄、保存用地、保存區、其他使用用地或分區之編定、劃定或變更，致其原依法可建築之基準容積受到限制部分，得依文化資產保存法第41條規定辦理容積移轉。

「台鐵局撥入資產及債務管理基金」所接收的4大資產，有3部分都被指定為古蹟或歷史建物，包括台北機廠、E1E2街廓、高雄港站（含臨港線），鐵道局尊重文資法保存及未來維護、使用之規定，但土地的容積價值，在文資法中，若為私有土地，可做容積移轉，若為政府持有，不需做容積移轉。

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此次修法是讓償債基金的土地，可不受國產法限制，否則按現行法規，4大資產只能做出租使用，30年僅有收益288億元，與承接1700億元債務相比、仍有1400億元缺口，將導致政府利息負擔及未來債務滾雪球，無法處理。

三讀通過後，台北機廠30年總收入預計為838.6億元、台北車站E1E2特定專用區726.56億元、高雄港站及臨港線155.87億元、國產署經管國有非公用財產41.87億元，4大資產收入合計1762.91億元，修法後總收入可增加1474.06億元。（編輯：萬淑彰）1140509