習近平與蒲亭茶敘 就俄烏戰爭交換意見

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（中央社記者呂佳蓉北京9日電）中國國家主席習近平當地時間8日下午在莫斯科克里姆林宮總統辦公室與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）進行茶敘。據中國官媒央視新聞，雙方針對俄烏戰爭交換意見，習近平表示，中方認為應重視各國合理安全關切。

根據央視，雙方就俄烏戰爭（中稱：烏克蘭危機）等問題交換意見。習近平指出，對俄烏戰爭，中方倡導並堅持共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，認為應重視各國合理安全關切，消除產生危機的根源。中方歡迎一切有利於和平的努力，期待通過對話達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議。

據中方釋出的訊息，蒲亭高度贊賞中方在「政治解決烏克蘭危機問題」上的客觀公正立場，表示俄方願不設前提條件開啟和談，希望達成公正、持久的和平協議。

雙方還談及中俄關係。習近平指出，世界進入新的動盪變革期。只要中俄保持戰略定力，堅持戰略協作，「就任何力量也阻擋不了兩國實現各自發展振興，阻擋不了中俄世代友好的民心所向，阻擋不了世界多極化和經濟全球化的時代潮流」。

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習近平表示，願與蒲亭保持緊密聯繫，為中俄關係定向領航，為推動全球治理作出積極貢獻。

蒲亭表示，俄中始終同舟共濟、相互支持，兩國友誼牢不可破。願與習近平保持密切戰略溝通，為兩國關係發展提供戰略指引，共同應對國際複雜形勢挑戰，深化全面戰略協作，維護兩國共同利益，推動世界向公正、民主、多極化方向發展。（編輯：謝怡璇）1140509