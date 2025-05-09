hito流行音樂獎揭首波表演者 Energy率4男團較勁

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（中央社記者王心妤台北9日電）2025 hito流行音樂獎今天公布首波陣容，5個男團包含Energy、出身自節目「原子少年」的FEniX、Ozone、VERA，還有來自菲律賓的SB19將演出，並演唱各自經典歌。

Energy是台灣著名男子唱跳團體，2002年7月12日成立，2009年各自發展但未正式宣布解散，去年重返歌壇並推出新專輯，也以「星期五晚上」再爆紅，去年擔任hito流行音樂獎嘉賓，成為當晚電視轉播25歲到49歲的女性族群觀眾收視率最高點，他們誓言今年再創收視高峰。

FEniX、Ozone、VERA都是出自選秀節目「原子少年」的男團，節目當年將選手分成不同風格類型的男團，節目結束後仍熱度不減，並各自推出新作品，今年也將站上hito流行音樂獎展現迥異魅力。

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SB19被譽為「菲律賓音樂王者」，擁有破億點擊歌曲「GENTO」，甚至掀起舞蹈挑戰，他們將於6月29日在Zepp New Taipei舉辦演唱會，不過沒搶到票的歌迷也能先在hito流行音樂獎一睹風采。

2025 hito流行音樂獎頒獎典禮6月21日在台北小巨蛋舉辦，主辦單位Hit Fm聯播網將於5月17日下午先在台北東區瑠公公園進行搶票會，觀眾到場有機會獲得門票。（梁君棣）1140509