微軟Build開發者大會登場 推動AI工具發展

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（中央社記者吳家豪台北22日電）繼昨天發表新型態Windows個人電腦Copilot+ PC後，微軟於台灣時間今天起至24日舉行Microsoft Build 2024開發者大會，以「AI（人工智慧）如何塑造未來？」為主題，持續推動AI工具的革新與發展。

微軟發布新聞稿說明，今年Microsoft Build吸引近20萬人註冊為期3天的技術學習和人脈交流活動，其中4000人親自到西雅圖參加。與會者可以選擇參與微軟和合作夥伴提供超過300場演講和產品演示，以及專家和講師指導的實驗室等議程。

過去一年微軟推出AI助理Microsoft Copilot，發布超過150項更新，同時也開發Copilot Stack，讓開發人員能建構專屬自己的Copilot。此外，GitHub Copilot是近兩年來最被廣泛採用的AI開發者工具，擁有180萬名付費訂閱者。

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在Build大會，微軟宣布AI更多進展，包含Microsoft Fabric如何協助開發人員和企業，利用傳輸中的資料數位資訊，來打造智慧應用程式。微軟也允許開發人員透過支援文字、圖像、影片和其他類型資料的多模態功能，來打造自家的AI應用程式，發展出文字以外的提問與回應新模型。

微軟並宣布將推出Team Copilot新功能，把Copilot for Microsoft 365從幕後的AI個人助理，擴展成為企業組織的新成員，使用者能在協作平台中調用Copilot，例如Teams、Loop、Planner等。在會議中，Team Copilot可以扮演主持人角色，以執行議程管理、時間追蹤和會議記錄。（編輯：翟思嘉）1130522