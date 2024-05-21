微軟推新電腦 開啟內建人工智慧Windows PC時代

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影片來源：Windows

（中央社華盛頓州雷孟20日綜合外電報導）美國科技巨頭微軟（Microsoft）執行長納德拉今天在新品發表會展示一款新的個人電腦（PC），特點是直接在微軟作業系統Windows中內建生成式人工智慧（AI）工具。

綜合法新社和路透社報導，微軟急於將新興技術融入其業務產品中，並與Alphabet和蘋果（Apple）競爭。鑑於人們對採用ChatGPT技術的設備興趣濃厚，微軟預計未來一年將售出超過5000萬台AI PC。

納德拉（Satya Nadella）在華盛頓州雷孟（Redmond）舉行的發表會上說：「我們正推出一款全新的Windows PC，以釋放智慧終端（on-device AI）的力量。」

他補充說：「我們將這種新的電腦類別稱為Copilot Plus…這是歷來速度最快、最支援AI的Windows PC」。

在所有科技巨頭中，最積極將生成式AI力量注入自家產品的是微軟，經常迫使競爭對手谷歌（Google）奮起直追。

微軟的ChatGPT式人工智慧稱為Copilot，可用於該公司所有產品，包括Teams、Outlook和Windows作業系統。

微軟甚至試圖透過生成式AI的能力，來重振表現不佳的線上搜尋引擎Bing，但迄今尚未成功。

微軟表示，Copilot+ PC採用強大的AI晶片，速度比蘋果配備M3晶片的MacBook Air快58%。這款新電腦起價為1000美元，並於6月18日開始出貨。

微軟說，終端設備搭載AI功能的目標即將實現，使用者將毋須等待資料往返遠端資料中心或支付訂閱費用。

AI將提供即時翻譯、圖像生成以及透過聊天和簡單提示與電腦互動的最先進能力，毋須點擊文件或下拉式選單。

直接在電腦上處理AI資料的能力讓Copilot+有了一項名為「回顧」（Recall）的功能。這項功能可以追蹤使用者在電腦上所做的一切，從網頁瀏覽到語音聊天，創建儲存在電腦上的歷史紀錄，用戶可在需要時進行搜索。

此外，微軟也展示了Copilot語音助理為電玩遊戲Minecraft用戶充當即時虛擬指導。

報導指出，聯想（Lenovo）、戴爾（Dell）、宏碁（Acer）和惠普（HP）等公司表示，他們也將推出搭載微軟新Copilot+軟體的個人電腦。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1130521