林昱珉3A先發5.2局1責失分 吞下本季首敗

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）旅美亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉今天先發出賽，投5.2局有5次三振，失掉1分責失分，球隊終場以0比4吞敗，林昱珉吞下本季首敗。

美國職棒小聯盟3A賽事響尾蛇隊今天與奧克蘭運動家3A交手，響尾蛇隊21歲台灣投手林昱珉先發出賽，首局被首名打者敲出三壘打，接著被敲出高飛犧牲打失掉1分，所幸及時回穩，先送出三振、再讓打者敲出滾地球出局，沒有擴大失分危機。

林昱珉2局回穩讓打者3上3下，3局上保送首名打者、被盜上二壘，但連抓3個出局數、凍結對手攻勢，4局上2人出局後投出保送，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局，5局上也有投出保送、但力守不失分。

林昱珉6局續投先投出保送，下一棒打者靠著野手選擇上壘，隊友再發生守備失誤多送壘包，2人出局、得點圈有人時退場，接替投手沒有止血，被敲出安打失分，這1分要算在林昱珉身上。

林昱珉今天總計用77球投5.2局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、4次四壞保送，失掉2分（1分責失分）、承擔敗投，賽後防禦率2.53。

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匹茲堡海盜隊3A今天與克里夫蘭守護者3A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲今天先發打9棒、守三壘，單場3打數敲出1支安打，吞下2次三振，跑出個人本季第4盜，賽後打擊率1成94，球隊終場以4比3搶勝。

底特律老虎隊3A今天與芝加哥小熊3A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守三壘，單場3打數敲出1支安打，吞下2次三振，選到1次四壞保送，近期連3場出賽敲安，賽後打擊率2成12，老虎隊終場以0比12吞敗。（編輯：龍柏安）1140509