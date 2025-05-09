立院三讀 中低收入戶使用公立殯葬設施免收管理費用

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（中央社記者王承中台北9日電）立法院會今天三讀修正通過殯葬管理條例第21條之1條文，中低收入戶使用火化場、骨灰存放設施等公立殯葬設施，免收使用管理相關費用。

三讀條文明定，全國中低收入戶使用直轄市、縣市或鄉鎮市所經營或委託民間經營、代理、代管的火化場、骨灰存放設施，免收使用管理相關費用，以完善政府照護社會福利的責任。

推動修法的國民黨立委張嘉郡發布新聞稿表示，這是對艱苦人的支持，也是對每個家庭基本尊嚴的守護，希望不會再有家庭因為經濟困難，而無法讓親人有尊嚴地走完最後一程。

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張嘉郡表示，從去年4月提案到現在，花了整整一年的時間，每一步都不簡單，過程中歷經多次協商、修正、溝通與等待，很高興終於做到了。

張嘉郡指出，修法通過後，全國共計24萬戶、52.7萬人的低收入戶與中低收入戶都適用。她看到太多社會新聞，家屬因辦不起喪事，只能依靠社會資源協助，甚至延宕處理，這樣的無奈與心酸，不該一再發生，雖然這些費用並不高，但對於一個艱苦家庭而言，仍是一筆沉重的負擔。（編輯：林興盟）1140509