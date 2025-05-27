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社會秩序維護法修正三讀 運輸、遊樂票券黃牛最高處3萬元

2025/5/27 11:22（5/27 12:01 更新）
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圖為台北車站台鐵售票處前排隊民眾。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北27日電）立法院今天三讀修正社維法部分條文，明定非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，罰鍰由現行新台幣1萬8000元以下提高到3萬元以下。無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者，最高可處3萬元罰鍰。此外，妨害公眾安寧「不聽禁止」者，罰鍰提高為1萬元以下。

為有效遏止黃牛亂象，立法院會三讀修正通過社會秩序維護法部分條文，明定非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，由現行1萬8000元以下罰鍰，提高到3萬元以下罰鍰。

立法院會也通過附帶決議，社維法是採行政調查與行政罰，規範的多是輕微違規行為，但黃牛涉及以不當方式獲取高額利益，屬對消費者重大利益的侵害。藝文表演票券、運動賽事或活動票券已在文創法、運產條例訂有專款條文，並採刑事罰。

附帶決議指出，基於責有攸歸原則，其他如醫療、餐旅食宿等票券黃牛問題，請各該票券主管機關，就各主管票券的黃牛行為在2個月內研議修法，盼從源頭管理與查辦處罰雙管齊下，以有效抑制黃牛。

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另外，噪音糾紛案件，警方只能依現行社維法處6000元以下罰鍰，為產生遏阻成效，三讀修正條文也提高罰鍰。明定製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧「不聽禁止」者，由現行6000元以下罰鍰，提高為1萬元以下罰鍰。

有鑒於近年跟蹤騷擾事件日益增多，但現行社維法中對無正當理由的「跟追」行為罰則過低。三讀修正條文明定，無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者，由現行3000元以下罰鍰，提高為處3萬元以下罰鍰。（編輯：萬淑彰）1140527

立法院27日上午三讀通過社會秩序維護法部分條文修正草案，立法院長韓國瑜（右1）敲下議事槌宣布通過。中央社記者鄭清元攝 114年5月27日
立法院27日上午三讀通過社會秩序維護法部分條文修正草案，立法院長韓國瑜（右1）敲下議事槌宣布通過。中央社記者鄭清元攝 114年5月27日
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