中國公司賣黃牛票給台灣粉絲涉逃稅？ 財部2週交報告

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（中央社記者張璦台北21日電）民進黨立委林楚茵今天表示，疑似有中國黨政背景公司，在台灣主辦泰國明星見面會，甚至兜售黃牛票，除有國安疑慮，也恐涉及逃漏稅。對此，財政部表示，會通盤了解此事及其交易流程；財委會召委並裁示，財政部應於2週內提交相關報告。

立法院財政委員會今天邀請財政部、金管會、中央銀行就「房屋稅2.0課徵亂象與金融機構對不動產融資緊縮及中央銀行信用管制措施對房地產交易之影響」進行專題報告，並備質詢。

林楚茵質詢時關切，即將於6月展開的泰國女星Ling&Orm見面會，主辦單位之一為澳門公司，負責人疑具有中國黨政背景，此活動原訂5月10日在台灣正式開賣門票，卻有粉絲發現中國黃牛早在4月30日就已開放購票，疑似中資主辦將部分票券預先釋出給中國黃牛，導致台灣粉絲必須向中國黃牛購票，除恐形成國安與資安的雙重破口，也可能涉及逃漏稅。

列席備詢的財政部長莊翠雲對此表示，財政部將在通盤了解相關情況後，提交報告給立委。

財政部賦稅署長宋秀玲則指出，財政部在查核有無短漏報營業稅或營所稅時，有很多方法，若活動是在台灣舉辦，稽徵機關可去現場實地檢視與會粉絲數量，後續會去了解相關交易流程。

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財委會輪值召委、國民黨立委賴士葆並裁示，財政部針對此案，應在2週內提交報告。

此外，林楚茵也透過新聞稿呼籲，國安局應與文化部、財政部、移民署等部會啟動跨部會協調，全面盤點並制定因應對策，防止藝文活動成為中國統戰的破口。（編輯：林興盟）1140521