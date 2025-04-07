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北市府續查緝黃牛 女未售出仍遭罰票券40倍金額

2025/4/7 11:12
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（中央社記者陳昱婷台北7日電）為防治黃牛，台北市政府去年底組成專案小組，累計開罰86案、逾2291萬元，其中1案為1名女子欲將5880元的演唱會門票加價販售，雖未售出仍遭處40倍票面金額罰鍰。

台北市文化局今天發布新聞稿表示，黃牛防治專案小組已查緝並開罰86件黃牛案，累計罰鍰新台幣2291萬7000元，其中多名觸法者因法律認知不足或一時貪心，遭重處票面金額10倍至50倍罰鍰而懊悔不已。

文化局指出，1名年約30歲的女子，將2張原價5880元的周杰倫演唱會門票哄抬至5萬2000元販售，即便事後供稱不是刻意要從中獲利，票券也還沒成功售出，仍遭處票面金額40倍、2張票共47萬400元的罰鍰。

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此外，2名分別為24歲與22歲的女子將2張原價5880元的門票加價至5萬5000元販售，雖同樣未完成交易仍屬觸法；還有一名20歲大學生將1張5880元門票以2萬3880元販售，最後遭處票面金額40倍、23萬5200元的罰鍰。

文化局提醒，「文化創意產業發展法」規定，只要是在網路上架、陳列或兜售，都屬於販售行為，不是成交才算黃牛，且取貨、代售等協助黃牛行為也須負擔法律責任，呼籲民眾勿受一時貪念影響而因小失大。（編輯：張銘坤）1140407

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