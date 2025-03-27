周杰倫演唱會門票遭偽造販售 刑事局逮工程師送辦

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）歌手周杰倫去年在台北大巨蛋開唱，卻發生多人持票座位相同，甚至是偽造門票。刑事局獲報循線查獲工程師38歲吳男，涉偽造演唱會門票販售，造成8人受害、總財損約38.5萬元。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第九大隊第二隊長張伊君表示，周杰倫於去年12月5日至8日在大巨蛋舉辦首場演唱會，其中12月6日當天開場前有多名民眾持票進場時，經現場工作人員檢查發現均為相同座位，且多張門票為偽造品，導致部分民眾無法入座。

事發後，活動主辦單位拓元售票公司及多名受害民眾向刑事局報案，立即展開調查偵辦。

刑事局與新北市警察局板橋分局共組專案小組，與拓元售票公司密切合作，於第一時間鎖定犯嫌，隨後報請桃園地檢署指揮偵辦。

據調查了解，涉案的新北市工程師38歲吳男為償還車貸，才鋌而走險，起初先以新台幣2萬元代價，向其他黃牛購買兩張原價5880元的演唱會門票，再到超商複印正版門票後，於網路臉書社團一票多賣。

多名受害者都是在臉書的售票、求票、換票社團交易，吳男與多名被害人洽談交易細節期間，不斷變換臉書帳號身分，陸續以假暱稱「吳吳、邱若潔、林縱深、Kevin（演唱會門票商）」等名行騙，且為規避檢警追查，還分和被害人相約市場、新北耶誕城或被害人座車上面交。

據悉，吳男每張假門票約以1.5萬至2萬元代價出售，甚至還有10張是買空賣空，已知被害者至少8人，其中單一受損最高者約為20萬元，不法所得共約38萬5000元。

警方調查發現，吳男從和被害者聊天、取票、製票、匯款及面交等環節，皆由一人完成。

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經掌握吳男將偕同女友出國之際，警方見時機成熟於今年1月8日前往桃園機場成功攔阻，並逮捕吳男歸案。

全案詢後依加重詐欺和偽造文書罪，將吳男移送桃檢偵辦並裁定羈押。（編輯：張銘坤）1140327