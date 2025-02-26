北市防黃牛 小巨蛋辦實名制演唱會日場租享85折

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）台北市為遏止黃牛，宣布今年於小巨蛋舉辦售票活動並採用實名制購票及入場者，減收15%活動日的場地使用費，優惠方案自即日起至年底，同時追溯適用今年實名制演唱會。

北市文化局今天以新聞稿表示，為落實防黃牛政策，文化局、警察局等多單位攜手成立「黃牛防治專案小組」，推小巨蛋採實名制場租85折優惠，鼓勵演唱會主辦單位共同防黃牛亂象。

文化局表示，採實名制售票的演唱會在遏制黃牛行為上有顯著成效，特別推行「台北小巨蛋主場館鼓勵售票活動實名制提供場租優惠方案」，114年於台北小巨蛋舉辦售票活動採用實名制購票及入場者，減收15%活動日的場地使用費。

文化局說，以單一場次演唱會來說，活動日場地使用費為每場門票收入依比例計算，最低為每場新台幣52萬5000元，最高每場189萬元；如採實名制，則可減免主辦單位至少每日7萬8750元，最高每日28萬3500元。

文化局說，實名制場租優惠方案自即日起至114年底，同時追溯適用本年度採用實名制的演唱會活動。

小巨蛋管理單位台北捷運公司表示，凡是於114年1月1日起至114年12月31日舉辦的實名制售票演唱會活動均可享此優惠。

文化局並表示，截至今年2月25日，針對售票黃牛案件已查獲並依文創法第10條之1裁罰案件共57件，單一案件最高罰金達264萬6000元，預計累計裁罰金額超過1429萬元，其中，今年1至2月已裁罰25件，裁罰金額高達1120萬元。

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文化局說，賣黃牛票不僅觸法，還將面臨原票價10倍到50倍的裁罰金額，目前被裁罰案例多是初次犯法的年輕民眾，被裁罰時多懊悔不已。

文化局呼籲民眾發現疑似黃牛行為，可至文化部黃牛檢舉專區檢舉，具名檢舉且查證屬實者，可依裁處罰鍰20%發放檢舉獎金，最高獎金可達10萬元。（編輯：李錫璋）1140226