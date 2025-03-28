原價賣演唱會票卻被當黃牛 高雄文化局：依法調查

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）一名網友表示，去年底原價轉讓一張韓團Stray Kids高雄演唱會門票，但今年初卻收到高雄市文化局來函表示涉嫌賣黃牛票，相當冤枉。文化局表示，此案為檢舉依法要求當事人說明。

一名網友在Dcard上發文表示，去年11月和朋友要看Stray Kids高雄場演唱會，因為票很難搶，請幾個朋友一起搶，後來自己也搶到最心儀的票區，所以把朋友搶來的票原價轉讓，朋友卻在今年初收到文化局來函，涉嫌在臉書社團賣黃牛票，要提交陳述書。

這名網友表示，友人當時立即提出各式證明後寄出陳述意見，但近日再次收到文化局來函，要求再次提交陳述書，「真的很擾民，就真的買4800賣4800」。

網友質疑，不少黃牛在網路高價兜售黃牛票，但文化局卻不查，自己只是原價售出卻被查，「你們可不可以多花一點時間去處理這種大黃牛，不要一直騷擾我們這種真的只是原價賣票的人。」

文化局今天透過文字訊息回應，此案是根據文化部檢舉黃牛專區檢舉案件辦理，檢舉資料指出有人用社群帳號加價販售「Stray Kids」演唱會門票，依程序調查票券來源和原始購買者，並依法律要求當事人說明情況。

文化局表示，原購票人表示是幫朋友代買，因此需進一步調查，相關人陳述說明情況，目前案件仍在行政調查階段，被檢舉人仍可提供說明或新證據，將依此決定是否開罰。

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文化局說明，「加價販售」行為包含網路上架、兜售等行為，並非以售出為必要條件，倘若行為人有上網加價販售行為，即便票券未售出或實際以更低價轉售也是違法；此外，郵寄費用舉證後不計入加價範圍。

根據文化局統計，截至2025年3月，已受理335件黃牛檢舉案件，其中有108件裁罰，累計罰款超過914萬元。（編輯：郭諭儒）1140328