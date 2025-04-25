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台鐵端午節假期疏運加開109班次 28日開放訂票

2025/4/25 11:33（4/25 12:23 更新）
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台鐵宣布，端午連續假期將加開109班次列車，28日凌晨0時起開放民眾訂票。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北25日電）台鐵今天宣布，端午連續假期將加開109班次列車，從28日凌晨0時起開放民眾訂票。

台鐵規劃今年的端午節連續假期疏運日期為5月29日起至6月2日。台鐵今天發布新聞稿表示，全線加開各級列車共計109班，其中包含東部地區實名制EMU3000型自強號4班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號4班、台北-高雄-台東EMU3000型自強號6班、南港-彰化普悠瑪號直達車6班、七堵=彰化EMU3000型自強號直達車2班、湖口=台東EMU900型區間快車6班及七堵=鳳山EMU900型區間快車6班。

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台鐵表示，端午連續假期車票從28日凌晨0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；東線實名制列車班次，於29日凌晨0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。

另外，為加強疏運旅客，台鐵說，5月29日至6月2日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。（編輯：陳政偉）1140425

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