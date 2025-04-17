母親節估國道交通量增2%到4% 12處實施匝道儀控

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（中央社記者余曉涵台北17日電）高公局今天表示，預估5月10日及11日的母親節假期，全日國道交通量約為108至110百萬車公里，約較一般例假日增加2至4%，將在12處重點路段實施精進式匝道儀控。

今年母親節為5月11日，不少民眾規劃聚餐及出遊，交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，參考近年母親節假期及例假日國道交通量統計及特性，預估這次假期國道交通需求以短途旅次車流為主，全日交通量約為108到110百萬車公里，約較一般例假日增加2到4%。

高公局表示，因應母親節的交通需求，規劃5月10日及11日2天針對12處重點路段實施精進式匝道儀控、視國道主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制、機動增加開放路肩路段與時段及國道全線暫停施工與例行養護作業等交通疏導措施。

高公局說，5月11日下午3時至晚間8時照常實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。

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高公局預估，母親節假期國道交通量大，部分瓶頸路段易有壅塞情形，如週六南向桃園、新竹與彰化路段及週日北向南投、彰化、台中、苗栗、新竹與桃園等路段，均可能出現車多壅塞現象。

高公局建議，開車上國道用路人，出發前利用「高速公路1968」App或上網查詢國道即時路況，彈性調整行車時段及路段，善用替代道路以避開壅塞路段。（編輯：陳政偉）1140417