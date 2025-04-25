端午節連假離島第2波加班機 28日上午9時開賣

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（中央社記者余曉涵台北25日電）民航局今天指出，端午節連假的離島第2波加班機，提供澎湖2032個座位、馬祖140個座位，28日上午9時開放民眾訂票。民航局說，各航線非尖峰時段航班尚有空位。

交通部民用航空局今天發布新聞稿表示，今年端午節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）已於3月24日開放正班機及第1波加班機訂位，航空公司已再依據旅客訂位及需求情況規劃第2波加班機。

民航局說，針對目前需求較高的澎湖及馬祖航線規劃第2波加班機，並將於4月28日上午9時統一開放訂位。

民航局指出，各航線非尖峰時段航班尚有空位，由於離島航班易因天候影響異動，民航局也提醒民眾提早訂位，並留意最新氣象資訊，妥善規劃行程。

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民航局說，澎湖航線提供2032個座位數，馬祖航線提供140個座位數，總計提供2172個座位數。

民航局提醒，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，透過電話訂位旅客應於訂票後3日內完成開票（例如4月28日訂票者，應於4月30日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。（編輯：陳政偉）1140425