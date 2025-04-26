吳德榮：鋒面影響各地留意雨勢 北台明顯偏涼

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（中央社記者余曉涵台北26日電）氣象專家吳德榮說，今天受到鋒面影響，中部以北中部以北及南部山區有局部陣雨，仍有局部較大雨勢，晚間起降雨漸緩，北台明顯偏涼，南部氣溫略降。

中央氣象署今天發布陸上強風特報，東北風增強，26日清晨至27日清晨綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，明天鋒面遠離、天氣好轉、氣溫升，仍有局部短暫陣雨的機率，主要在午後。

28日另一鋒面快速移入，吳德榮說，再轉有局部陣雨或雷雨，有劇烈天氣發生的機率，氣溫降、北台轉涼。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，29、30日天氣好轉，氣溫回升，各地晴時多雲，白天偏熱，午後山區有局部短暫降雨的機率。

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吳德榮說，5月1日鋒面掠過東海南部，台灣附近水氣略增，局部降雨的機率提高、範圍也擴大。5月2日各地恢復為晴時多雲，白天偏熱，午後山區仍有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，5月3至5月5日水氣漸增，偶有局部短暫陣雨的機率，大氣不穩定度提高，午後更要注意局部性強對流的發展，但模式末期的模擬，不確定性大，應持續注意其最新的調整。（編輯：林恕暉）1140426