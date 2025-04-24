陽明山火災完全復原要1年 財損救援等費用估180萬

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（中央社記者高華謙台北24日電）陽明山日前火燒山引發關注。國家公園署長王成機今天說，主要燒毀4.5公頃芒草與部分箭竹林，但未燒到根部，完全復原約需1年；至於步道柱子燒斷、空勤總隊救援與災後監測等費用約需新台幣180萬元，待火調結果出爐後將求償。

陽明山國家公園七星山小油坑區域14日發生火警，火勢延燒約5小時撲滅，當時國家公園署初估燃燒面積約32公頃，並初判起火原因為國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心執行計畫設置的空氣品質感測儀器起火。

內政部今天舉行部務會報會後記者會。針對陽明山火災復原進度與災損金額，王成機說，目前疑似是財團法人國家實驗研究院轄下機關設置的監測設備起火燃燒引起，目前國家實驗研究院等單位都已有來洽談，若鑑定結果出爐，願意負責賠償事宜。

王成機指出，目前經陽管處人員清查，步道上的繩子、部分擋土沙包與3根木頭柱子被燒壞，另約90枝柱子重新油漆就好，費用約20萬元；還有一些相機設備損壞，價格約數萬元；後續監測起火點與周遭生態環境1年需60萬元；以及空勤總隊出勤3小時共90萬元等。整體評估約需170萬元至180萬元，待火調結果出爐後將求償。

消防署長蕭煥章表示，針對疑似起火的空氣品質監測儀器中的鋰電池模組與感應器，21日已送到消防署做證物分析，預計28日鑑定完成並送回台北市，後續由當地警分局與檢察官調查，原則上會在15天內提出整體火災調查報告，最多延長至30天。

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內政部指出，為保護物種棲地環境與生物多樣性，國家公園區域內設置多項監測儀器設施，涵蓋氣象、生態調查監測、土壤檢測、災害觀測儀器及紅外線攝影機等設備，為防範因設備失修問題再次引發山林火災，國家公園署已函請所屬各國家（自然）公園管理處全面檢視與巡查監測儀器設施安全性，並列冊管理，定期辦理災害宣導、防救災教育訓練及演練等。

內政部說，後續針對山林火災防救工作，國家公園署將與農業部林業及自然保育署、消防單位、專家學者持續合作，提升林火預警機制，辦理聯合演練與防災宣導。（編輯：蘇志宗）1140424