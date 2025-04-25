菲律賓酷熱指數達危險等級 民眾開啟抗暑模式

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（中央社記者林行健馬尼拉25日專電）菲律賓進入炎夏，首都大馬尼拉地區過去5天就有2天高溫達攝氏42度，酷熱指數突破危險等級；民眾開啟抗暑模式，進商場吹冷氣、喝椰子汁解渴，也有很多家庭購買充氣泳池讓小朋友在自家門前玩水。

菲律賓氣象局24日發布報告，過去5天大約有30座城鎮氣溫超過攝氏42度，酷熱指數（Heat Index）處於危險等級，其中呂宋島中部一座小鎮，更是達到攝氏48度，創下今年以來最高值。

首都大馬尼拉地區過去5天當中，有兩天的酷熱指數高於攝氏42度，今、明兩天則預測分別為攝氏40度和41度。

酷熱指數是綜合氣溫和濕度的指標，顯示人體實際感受的熱度，菲律賓氣象局把攝氏42度至51度列為「危險」等級、攝氏52度以上為「極度危險」等級，長時間暴露在這樣的環境下，容易發生熱痙攣、熱衰竭以及中暑。

菲律賓只有2種季節，分別是6月至11月的雨季，以及12月至5月的乾季，其中3月至5月總是特別熱，一般民眾也把這3個月份稱為暑季，菲律賓氣象局（PAGASA）於3月22日宣布暑季正式開始。

由於氣候變遷，今年暑季氣溫平均比往年高了攝氏2度，酷熱籠罩菲律賓，民眾彷彿置身烤箱，開啟抗暑模式。

在新埃西哈省（Nueva Ecija）的米娜倫高（Minalungao）國家公園，民眾在河裡嬉戲、或是登上岩石跳水，這是菲律賓各地河川或海邊常見的場景。

在大都會，商場紛紛推出游泳圈、浮臂、充氣游泳池等商品，迎接炎夏。

在馬尼拉市的馬拉迪區（Malate），路邊到處可見充氣游泳池，小朋友和鄰居一起玩水。家長艾德琳告訴中央社，民眾喜歡在夏天去海邊或渡假村游泳，如果沒有出遊預算，就買個充氣游泳池，讓小朋友隨時隨地可以清涼一下。

日正當中的時刻，民眾駐足買椰子汁止渴。椰販托尼說，自從進入暑季以來，椰子的銷量幾乎倍增，之前每天賣出50至60顆，現在則是每天可賣90至100顆。

菲律賓都會區公園較少，逛商場吹冷氣，也是民眾的抗暑方式之一。

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現年6歲的小女生安吉拉說，她靠沖水、游泳和喝冰奶昔來消暑；年輕人馬爾文則說，在家鄉，民眾會待在樹蔭下乘涼，或是到河裡玩水。

菲律賓氣象局稱，最近的炎熱天氣是因太平洋吹來的暖風所致，且高溫尚未結束，目前已處於危險等級的酷熱指數，可能在5月第1週才會達到高峰，提醒民眾多喝水、避免長時間在戶外活動。（編輯：陳慧萍）1140425