香港男來台擔任取款車手 彰化警民合力查緝送辦

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（中央社記者鄭維真彰化9日電）彰化縣李姓民眾日前參加反詐騙宣導活動，懷疑自己加入的加密貨幣投資群組有詐，到派出所諮詢；經警民合作，成功逮獲香港籍陳姓車手，依詐欺等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

彰化縣警察局北斗分局今天透過新聞稿表示，李姓民眾日前參加反詐騙宣導活動，接觸警政署165打詐儀表板資訊，他透過遭詐案例來檢視自己之前加入的加密貨幣投資群組，發現群組內有高獲利、低風險等引誘投資關鍵字。

李姓民眾於5月初至北斗派出所諮詢，並向員警表明願意配合查緝車手，後來李姓民眾聯繫詐騙集團稱要投資新台幣80萬元，相約在北斗鎮面交，在警民配合下，成功查獲32歲香港籍陳姓車手。

陳姓車手接受盤查時，辯稱自己是香港合法公司安排來台從事加密貨幣買賣，還問「車手是什麼」，員警則回他「車手就是做詐欺的」。最後經警方追問細節，突破其心防，陳姓男子才坦承擔任取款車手。

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警方查扣偽造工作證、收據等相關證物，將陳男依犯詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

北斗分局長楊志源表示，民眾於網路看到投資商品，並有高投資報酬率、低風險等引誘投資話術，可向165防詐騙諮詢專線或所在地派出所洽詢真偽，也希望民眾如發現可疑人事物，立即向警方報案，及時遏止詐騙情事。（編輯：張銘坤）1140509