黃筱雯擊退墨西哥選手 拳擊奧運資格賽闖進16強

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣拳擊選手黃筱雯今天迎接巴黎奧運拳擊第2次世界區資格賽女子54公斤級首戰，以4比1擊敗墨西哥選手巴扎爾杜阿，離奧運門票更近一步。

台灣拳擊代表隊至今已有賴主恩、甘家葳、陳念琴、林郁婷、吳詩儀等人取得奧運門票，「4金釵」當中只差上屆東京奧運銅牌得主黃筱雯還未到位。

黃筱雯今年3月在首次世界區奧運資格賽16強賽敗給韓國女將林愛智，這次挑戰在泰國舉行的第2次世界區資格賽女子54公斤級，成為她自力爭取門票最後機會。

黃筱雯首戰對手為墨西哥選手巴扎爾杜阿（Perla Bazaldua），今天以4比1順利過關後，挺進16強，接下來只要再拿2勝，就能連2屆前進五環殿堂。

值得一提的是，黃筱雯這次在4強之前都不會遇到假想敵韓國的林愛智和哈薩克選手薩爾森貝克（Ulzhan Sarsenbek），對於她而言，將是一大利多。

第2次奧運世界區資格賽台灣隊共有3名選手參賽，李承威深夜將在男子57公斤級迎戰巴勒斯坦選手阿布薩勒（Wasim Abusal），至於女子50公斤級郭怡萱首戰將在31日亮相。（編輯：吳協昌）1130528