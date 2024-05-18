林唯均改戰57公斤級 跆拳道亞錦賽摘銅

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）杭州亞運女子跆拳道53公斤級銀牌得主林唯均，這次亞錦賽改戰57公斤級，今天闖進4強後不敵哈薩克選手塞沃斯佳諾娃，台灣隊包括林唯均這面銅牌，單日進帳4銅。

身高180公分的林唯均擁有高䠷身材和長腿，母親還是前跆拳道國手劉昭晴，身為名門之後的林唯均去年首度征戰亞運，踢進53公斤級金牌戰，為台灣帶回1面銀牌。

在越南舉行的亞洲跆拳道錦標賽，也是教練蘇泰源首度與林唯均在國際賽合作，林唯均改挑戰57公斤級，連過2關、闖進4強，可惜輸給哈薩克選手塞沃斯佳諾娃（Mariya Sevostyanova），以銅牌作收。

教練蘇泰源接受中央社記者訪問時表示，林唯均剛從國家隊歸建回來學校，接受他的指導約2個月，從基礎的動作、技術、體能開始調整，「今天也有確實發揮，所以我對她今天的表現很滿意。」

不過，林唯均在因應比賽臨場狀況部分，還有進步空間，蘇泰源指出，包括如何針對對手的型態做因應、領先或落後的處理方式，他透露，未來會讓林唯均參加更多57公斤級公開賽，以累積世界積分和經驗。

另一名杭州亞運銅牌得主李孟恩，在今年初加拿大公開賽受傷，造成後十字韌帶斷掉以及外側半月板破裂，帶傷征戰3月巴黎奧運亞洲區資格賽失利，這次再戰亞錦賽87公斤以上級前，已確定回台後將動刀，預計得休養半年。

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李孟恩今天4強賽未能突破2022年世錦賽金牌、韓國選手朴優赫那一關，最終獲得銅牌。教練廖家興表示，李孟恩這次參賽基本盤就是保銅牌，與韓國選手一役，李孟恩無論是在比賽經驗、技術、速度反應，確實都稍為遜色，很難翻轉戰局。

除了林唯均、李孟恩外，女子63公斤級邱少萱、男子68公斤級邱義睿今天各帶回1銅，台灣隊單日進帳4銅，加上蘇柏亞、張芮恩在前2天賽程摘銅，台灣隊本屆對打項目以6銅作收。（編輯：陳政偉）1130518