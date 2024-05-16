越南亞錦賽悶熱成考驗 蘇柏亞耳鳴急敷冰袋降溫

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）亞洲跆拳道錦標賽對打項目賽事今天在越南揭開序幕，戶外高溫加上場館悶熱，讓部分選手叫苦連天，台灣選手蘇柏亞比賽過程中還一度耳鳴，教練趕緊拿冰袋降溫、緩解不適感。

亞洲跆拳道錦標賽在越南峴港舉行，首日對打項目，台灣隊靠著女子53公斤級蘇柏亞進帳1面銅牌，而黃映瑄則在女子46公斤級8強止步。

越南當地白天高溫動輒破攝氏30度，選手除了要面對高強度的賽事，天氣也成為一大考驗，教練廖家興接受中央社記者訪問時透露：「場館空調不夠強，映瑄賽前曾告訴我，她腳很軟，提不起勁，而柏亞也是熱到耳鳴，只能趁著比賽空檔，趕緊準備冰袋，幫她敷頭、頸部降溫。」

蘇柏亞坦言，賽前就有些不適，仍盡全力拚戰，4強賽多少有受到影響，讓她直喊有點可惜，但她透露，目前耳鳴的情況，已透過刮痧緩解不適。

去年在杭州亞運男子80公斤以上級摘銅的李孟恩，18日才要登場，但已提前感受到現場「熱度」，他表示，前幾天練習時覺得很熱、容易大量出汗，一下就沒力了。

不過，所幸李孟恩還有時間因應，他指出，待過磅後會設法補足水分、甚至超過，讓水分不會太快流失。（編輯：陳政偉）1130516