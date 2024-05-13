台灣舉重3姝奧運2量級碰中國 郭婞淳拚衛冕有挑戰

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）中國舉重隊公布巴黎奧運參賽名單，除女子49公斤級派上屆奧運金牌外，59公斤級世界第1羅詩芳也將參戰，將成「舉重女神」郭婞淳拚衛冕最大挑戰，教練林敬能今天說，在預料中，但有信心奪牌。

郭婞淳在東京奧運前國際賽幾乎是金牌保證，也讓中國當時選擇策略性放棄東奧女子59公斤級，加上北韓缺席東奧，郭婞淳最終順利摘金，達成「金滿貫」壯舉，而郭婞淳在那之後持續受腰傷所擾，去年亞運挑戰連2屆奪金失利，以銅牌作收。

巴黎奧運男、女子舉重從過去各7個量級，縮減至各5個量級，各量級前10名選手獲參賽資格，根據規定，各國男、女子組最多只能各派3人參賽，台灣女子舉重隊取得滿額席次，包括49公斤級方莞靈、59公斤級郭婞淳、71公斤級陳玟卉將再度登上五環殿堂。

中國舉重隊近日公布巴黎奧運參賽陣容，女子組包括49公斤級侯志慧、81公斤以上級李雯雯以及59公斤級羅詩芳，其中前2位還是上屆東奧金牌得主。

談到中國隊女子組有2個量級與台灣選手重疊，教練林敬能接受中央社訪問時表示，「這個結果是預料之中，所以無法改變，唯一不變的是做好自己的訓練，盡人事，聽天命。」

23歲羅詩芳為中國近年來崛起的好手，去年在世界舉重錦標賽橫掃3金，4月泰國世界盃總和更以248公斤將郭婞淳原本所保有的世界紀錄送入歷史，目前在奧運積分排行榜高居第1，外界預期恐將對郭婞淳衛冕之路帶來威脅。

不過，教練林敬能仍對愛徒深具信心，他舉例，相較於1名選手從舉起100公斤設法進步至105公斤，若另名選手原本就有舉起105公斤實力，現在因傷只能舉100公斤，後者恢復到舉起105公斤，反而相對容易。

另外，女子49公斤級部分，方莞靈上屆東京奧運初體驗奪得第4名，而她日前在泰國世界盃舉起突破個人最佳的總和192公斤，成功擠進奧運積分榜前10名。

方莞靈這次奧運同量級對手，除了中國的侯志慧總和以217公斤在奧運積分排行榜遙遙領先外，第2至4名選手也有舉起200公斤的水準，方莞靈想要挑戰獎牌，還得再加把勁。（編輯：張雅淨）1130513