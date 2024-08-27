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郭婞淳巴黎奧運後首露面 透露先養傷再拚亞運

2024/8/27 15:14
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（中央社記者黎建忠台北27日電）台灣「舉重女神」郭婞淳自從奧運返台後，今天首度露面出席贊助商活動，她表示，接下來這段時間都會先以養傷為主，下一個目標會是2026年名古屋亞運。

代表台灣參加巴黎奧運的3名國手，包括舉重郭婞淳、柔道楊勇緯、拳擊陳念琴，今天一同出席贊助商Team UA的活動。

拿下巴黎奧運女子59公斤銅牌的郭婞淳，今年返台後特別低調，回到家鄉台東和家人相處度假，也帶著媽媽到處旅行、走走散心，她笑說：「算是讓自己沉澱一下。」

郭婞淳在接受媒體聯訪時表示，備戰奧運的這幾個月，「讓我意識到花不到1年的期間，可以把自己的狀態恢復到85%，也對團隊更有信心，這陣子還是必須要有目標，所以就先放在名古屋亞運，等到養完傷之後再看看自己的狀態。」

郭婞淳在巴黎奧運後，曾在自己臉書粉專上提到「真實比完美更有力量」，今天她也透露一段小故事，表示這句話是在之前聽歌手萬芳演唱會上聽到的，當時自己的狀態也是起起伏伏，所以覺得很有感觸，就把這句話牢記在心。

郭婞淳提到，這次的巴黎奧運讓她很有想法，「不論身體狀況怎麼樣，外在環境怎麼樣，把自己做好才是最重要的事情。」

郭婞淳強調，自己雖然還沒想到2028洛杉磯奧運的事，「但年齡絕對不會是問題，像我現在已經30歲，還是可以做到30歲該有的成績，主要是身體狀況，看到時候還能做到什麼地步。」（編輯：李亨山）1130827

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