主計長陳淑姿：今年經濟成長率將上修 至少3.5%

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）主計總處將於30日公布最新預測，主計長陳淑姿今天透露，今年經濟成長率可望上修，至少3.5%；物價漲勢則已趨緩，消費者物價上漲率（CPI）初估2.03%。

立法院財政委員會今天邀主計總處進行業務報告，朝野立委關注經濟情勢及物價議題。

主計總處2月發布經濟預測，估113年經濟成長率3.43%；而後在4月底發布第1季經濟成長率概估為6.51%，優於預期，若今年第2、第3、第4季維持預測數不變，全年經濟成長率可順勢調整為3.57%。

陳淑姿表示，以第1季經濟數據來看，情勢相當樂觀，今年經濟成長率可望上修，至少3.5%沒有問題。

不過陳淑姿補充，電價調漲推升物價，初估使CPI升至2.03%，也會讓廠商營運成本增加，對經濟成長是負面因素，國民所得統計評審會會將這些因素一併討論。

陳淑姿表示，CPI漲幅控制在2%以下最好，但物價往往會因為外在環境如地緣政治、戰爭等因素影響而有波動。

根據主計總處書面報告，展望113年經濟情勢，全球終端商品消費逐漸回溫，加上人工智慧及高效能運算等新興科技應用商機持續擴展，台灣出口動能可望回升，內需方面，投資、消費動能延續，主計總處將於5月30日，依最新情勢更新預測。（編輯：林淑媛）1130529