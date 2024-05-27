馬斯克新創公司xAI完成60億美元募資 估值240億美元

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（中央社舊金山26日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克旗下人工智慧（AI）新創公司xAI完成60億美元B輪募資，募資後估值為240億美元（約新台幣7718億元），顯示投資者在AI競賽日趨激烈之際，大舉押注OpenAI的挑戰者。

路透社報導，xAI今天在部落格文章中說，這一輪募資獲得安德立森霍洛維茲公司（Andreessen Horowitz）和紅杉資本（Sequoia Capital）在內的投資者支持。

馬斯克（Elon Musk）在社群媒體X發文說，xAI募資前的估值為180億美元。

xAI表示，這筆錢將用於幫助公司推出第一批產品、打造先進基礎設施以及加速研發未來的技術。

馬斯克在另一則X貼文回答網友這個募資公告時說，「未來數週將會公布更多消息」。

獲微軟（Microsoft）支持的OpenAI和Alphabet旗下的谷歌公司（Google）等企業，目前在爭奪生成式AI領導地位的激烈競爭中位居領先，為這個快速發展的領域帶來大量投資和創新。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130527