張時嘉打詐卓越 獲國際檢察官協會特別貢獻獎

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（中央社記者謝幸恩台北29日電）檢察官協會今天表示，台中地檢署檢察官張時嘉因致力於打擊國際詐欺與組織犯罪成績卓越，突破台灣跨國辦案與蒐證的困難，榮獲國際檢察官協會頒發年度特別貢獻獎。

社團法人中華民國檢察官協會今天發布新聞稿指出，國際檢察官協會（IAP）每年經全球多個會員國家與組織，共同推薦年度優良檢察官候選人名單，並由此協會執委會選拔出得獎人。

檢協會新聞稿指出，今年由台中地檢署檢察官張時嘉，參與2024年度國際檢察官協會傑出檢察官遴選；另外，同時選出基隆地檢署主任檢察官陳照世、士林地檢署檢察官林思吟、橋頭地檢署檢察官楊翊妘等人為績優檢察官。

檢協會表示，國際檢察官協會日前通知，經執委會會議決議通過，由於打詐成績卓越，頒發年度特別貢獻獎給張時嘉。

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檢協會說，張時嘉為司法官學院第49期結業，致力於打擊跨國詐欺犯罪，接連與海內外司法組織合作破獲台灣人民涉及的5個跨國詐騙集團，共起訴230名被告，扣得520萬美元的犯罪所得；這些集團針對中國人民進行詐騙，獲利超過4500萬美元，且相關案件獲得法院支持，目前已有189名被告定罪。

檢協會表示，肯定張時嘉鍥而不捨的努力，積極於海內外建立共同打擊犯罪小組，突破台灣跨國辦案與蒐證的困難，一舉擊潰跨國犯罪集團，並將不法之徒繩之以法，展現了檢察官不畏艱難、獨立勇敢捍衛司法與人權的精神。（編輯：張銘坤）1130529