受監護處分人脫逃 檢偵結聲請簡易判決

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）受監護處分人39歲簡姓男子19日從基隆市某醫院脫逃後22日在新莊落網，經檢察官調查，醫院人員沒有幫助簡男脫逃，今天偵查終結，簡男涉犯脫逃罪，向法院聲請簡易判決處刑。

基隆地檢署表示，簡男於民國112年間，因殺人未遂案件，經台灣台北地方法院判處有期徒刑3年，應於執行前，令入相當處所施以監護5年確定，並自今年3月6日起，在基隆市某醫院執行刑前監護保安處分。

檢方指出，簡男19日逃離醫院後，立即分案指派檢察官陳筱蓉偵辦，並對簡男發布通緝，警方於22日晚間在新北市新莊區緝獲簡男，昨天上午9時許，將簡男移送基隆地檢署偵辦。

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基隆地檢署主任檢察官陳照世昨天與檢察官陳筱蓉前往醫院履勘，調閱相關監視器影像畫面，並比對簡男及證人說詞，希望能盡快釐清脫逃過程，經檢察官偵訊並綜合相關事證後，認定簡男因不適應醫院環境，竟萌生脫逃犯意。

檢方表示，簡男19日上午9時51分，在醫院管制區域內活動期間，趁無人注意時躲藏在醫院吸菸區草叢、廢棄桌椅等遮蔽物後方，待醫院生活輔導員將其餘院所病患帶回院內籃球場、餐廳等活動空間時，趁隙在同日上午9時56分，從管制區旁山徑徒步逃離醫院，過程中並未有醫院人員故意縱放或協助簡男脫逃。（編輯：方沛清）1130524