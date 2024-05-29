彰化詐騙匯款說詞買房裝修最多 行員細心識破攔詐

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（中央社記者鄭維真彰化29日電）去年彰化縣民眾受詐騙欲臨櫃匯款，回答銀行行員關懷提問時，說詞以買房或房屋裝修、親友借錢、還款或貸款最多，彰化警方與金融機構協力，近3年已成功攔詐新台幣逾10億元。

彰化縣警察局今天發布新聞稿，統計近3年金融機構協助攔阻詐騙匯款共2667件、攔阻金額達10億7263萬元；今年1月至4月，攔阻金額1億1769萬426元，攔阻成功率較去年同期提升10.81%，顯示雙方聯合打擊詐騙有成效。

警方表示，去年民眾受詐臨櫃匯款，針對行員關懷提問回答理由，以買房或房屋裝潢修繕55件最多，其次為親戚朋友借錢51件，償還貨款或貸款25件，阻詐成功與否關鍵，在於行員是否能識破詐騙集團教導民眾說詞。

為讓行員時刻保持警覺，警方平日走訪轄內各金融機構，宣導最新詐騙手法與攔阻失敗案例，提醒行員多關心辦理業務民眾並細心觀察，即能從中發覺潛在詐騙被害人，並即時通報警察到場，順利攔阻詐騙。

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警方指出，8旬謝姓老翁日前到壽險公司，表示想以妻子價值500萬元保單貸款320萬元購買黃金，待黃金漲價後再賣出獲利，客服專員擔心假投資，通知員警到場成功攔詐。警方請金融機構相互通報老翁為易受詐客戶，如發現老翁辦理臨櫃業務，立即通知員警到場了解。

彰化縣長王惠美昨天利用縣政府擴大主管會報，針對成功攔阻民眾遭詐騙、協助破案有功的金融機構行員及員警共42人，頒發獎牌及禮券，感謝他們對於打詐工作的傑出貢獻。（編輯：郭諭儒）1130529