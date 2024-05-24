卓榮泰盼打詐4法儘速立法 守護民眾財產安全

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（中央社記者林長順台北24日電）行政院長卓榮泰今天在警政署長張榮興等人陪同視察刑事局打擊詐欺犯罪中心。卓榮泰說，希望立法院儘速通過「打詐4法」，賦予行政機關執法依據與打詐利器，守護民眾財產安全。

詐騙犯罪使國人受害甚鉅，為保護民眾財產安全，從源頭遏止詐騙，卓榮泰今天在內政部長劉世芳、張榮興陪同下，到刑事警察局視察打擊詐欺犯罪中心165反詐騙諮詢專線，聽取刑事局打詐成效簡報，並慰勉打詐團隊的努力與辛勞。

刑事局指出，去年整合打擊詐欺犯罪中心及165反詐騙諮詢專線，並成立金融調閱與情資研析小組，去年165專線接聽超過42萬通民眾諮詢與報案電話，並透過聯繫銀行，與金融機構聯手，即時圈存超過新台幣3億9000萬元，充分發揮打詐團隊及時阻斷效果，在打詐工作上扮演舉足輕重的關鍵角色。

張榮興表示，打擊詐欺犯罪、阻斷不法金流，一直以來都是警察的重點治安工作，盤點去年打詐成效，在識詐部分，宣導觸及人數達到3億3000萬人次、攔阻與圈存金額高達93.79億元；在懲詐部分，共偵破詐欺集團2011件，查扣不法利得41.51億元，均較往年顯著提升。

此外，刑事局打詐中心整合電信、金融及網路業者資源，再透過公私協力建立的境外來電語音警示、攔阻異常來電、阻斷電支帳戶洗錢及假投資廣告投放等通報機制，加強前端防堵與後段查緝作為，以展現守護民眾財產的決心。

卓榮泰表示，他特別前來視察165反詐騙諮詢專線，該專線24小時全年無休服務國人，除鼓勵及慰勉警察同仁的辛勞，也肯定警察同仁善用網路傳播媒體及民間團體資源，舉辦防詐宣導，讓民眾辨識詐騙。

他指出，另行政團隊建構防詐風險資料庫，堵斷人頭門號、推動強化電商資安防護能力，建立違法金融投資廣告通報移除管道，以及執法單位查緝詐欺成果的提升，均展現政府打詐決心與毅力，讓「想騙的不敢騙、已經騙的會被抓、騙到的沒得花」。

卓榮泰表示，未來行政團隊將啟動研擬「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，持續精進及修正打詐策略，並期盼獲得朝野政黨與社會各界的支持，在立法院能儘速三讀通過「打詐4法」，賦予行政機關執法依據與打詐利器，共同守護國人的財產安全。（編輯：方沛清）1130524