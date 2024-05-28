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台菲9號球邀請賽 「柯氏兄弟」把關搶回積分領先

2024/5/28 22:21（5/28 22:36 更新）
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9號球台菲撞球邀請賽28日繼續第2天賽事，地主台灣隊靠著兄弟檔柯秉逸（右）、柯秉中（左）聯手把關，拿下壓軸雙人賽勝利。（Fullcan Sports提供）中央社記者黎建忠傳真 113年5月28日
9號球台菲撞球邀請賽28日繼續第2天賽事，地主台灣隊靠著兄弟檔柯秉逸（右）、柯秉中（左）聯手把關，拿下壓軸雙人賽勝利。（Fullcan Sports提供）中央社記者黎建忠傳真 113年5月28日
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（中央社記者黎建忠台北28日電）9號球台菲撞球邀請賽今天繼續第2天賽事，台灣隊靠著柯秉逸、柯秉中兄弟檔在壓軸的雙人賽以7比2擊敗對手，幫助地主在總積分以6比4領先菲律賓。

9號球台菲撞球邀請賽首日賽程結束後，台灣隊以3比2總積分領先，今天則是進行3場單打賽、1場雙人賽。

首場的單打賽事，台灣推出「火雲邪神」張榮麟把關，迎戰菲國前世界排名第1球王拜多（Carlo Biado），開賽張榮麟就以0比4落後，但他不放棄一路苦追成6比6平手，只可惜最後仍在搶尾局落敗。

第2場單打台灣再由「玉面戰神」張玉龍把關，但不幸仍以4比7不敵菲律賓的伊格納西奧（Jeffrey Ignacio）。幸好第3場單打，台灣隊派出世界花式撞球協會（WPA）世界排名第3的「港都魔獸」吳坤霖上場，以7比3擊敗菲律賓20歲年輕選手雷加拉瑞歐（Bernie Regalario），將總積分扳成4比4平手。

吳坤霖賽後接受媒體訪問時表示，由於今天前2點都輸球，「所以我上場時一心想要拿下一點，讓接下來的雙打賽的隊友，心情上也能輕鬆一點，很開心我有辦到。」

壓軸登場的雙人賽，台灣推出柯秉逸、柯秉中兄弟檔應戰，面對菲律賓的喬漢（Johann Chua）、亞瑞納（James Aranas），「柯氏兄弟」合作無間，輕鬆以7比2扳倒對手，順利取得總積分6比4（雙人賽積分2分）的領先。

明天將進行9號球台菲撞球邀請賽最終日賽事，所有對戰積分都將加倍計算，賽事相當刺激多變。（編輯：張雅淨）1130528

柯秉逸
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