台菲9號球撞球賽最終日台灣全輸 總分6比14落敗

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（中央社記者黎建忠台北29日電）為期3天的9號球台菲撞球對抗賽，今天最後一天進行4場賽事，可惜台灣隊3場單人賽、1場雙人賽都落敗，最終以積分6比14不敵菲律賓。

台菲團體對抗邀請賽，今天共進行4場賽事，每場積分加倍，單打勝隊得2分積分、雙打壓軸勝方可獲4分積分，前2天結束，台灣隊以6比4的積分領先。

今天首場「港都魔獸」吳坤霖遭對手20歲雷加拉瑞歐（Bernie Regalario）完封，第2場由「小王子」柯秉中把關，遇上菲律賓魔王拜多（Carlo Biado），再以4比7吞敗，而第3點單打，則由「玉面飛龍」張玉龍，遭遇菲律賓伊格納西奧（Jeffrey Ignacio）同樣遭到壓制，張玉龍再以4比7輸球，把台灣隊逼入絕境，以6比10積分落後。

最後一場雙人賽，台灣的張榮麟與柯秉逸，對上去年世界盃冠軍搭檔喬漢（J.Chua）與亞瑞納（J.Aranas），賽前比球台灣隊先衝取得優勢，賽事前8局，雙方戰成4比4平手，比賽第9局，張榮麟一次防守失誤，讓菲律賓拿下第5局，同時首度取得領先。

隨著賽局接近尾聲，雙方都出現關鍵失誤，比數戰成6比6平手，搶尾局由台灣隊衝球，未料進行到7號球的時候，柯秉逸發生準度失誤，子球留在洞口，讓菲律賓順利收尾，並且在最後一天的4場比賽全勝，最終以積分14比6獲勝。

總計3日比賽進行了19場單打，以及4場的雙打，台灣在單打繳出7勝12敗，雙打則是拿下3勝1敗。

賽事主辦方張中正在接受媒體訪問時表示，撞球在2030年卡達亞運撞球將重新成為正式比賽項目，代表著未來撞球運動在台灣以及亞洲將會有一個新的黃金10年。（編輯：陳政偉）1130529