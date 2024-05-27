本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

台菲9號球邀請賽 台灣5對5團體賽遭逆轉落敗

2024/5/27 21:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北27日電）9號球台菲撞球邀請賽今天在新北蘆洲晶贊宴會廣場開打，首日的5對5團體賽，雙方所有球員都上場應戰，只可惜台灣隊在領先時遭逆轉，最終以5比7落敗，總積分0比2暫時落後。

台菲對抗邀請賽採特殊賽制，比賽從今天起一連3天舉行，以比較積分定勝負。今天進行「5對5團體對抗賽」（勝隊獲2分積分），以及2場雙打（勝隊各獲1分積分）和1場單打（勝方獲1分積分）。

前2天賽程，單日5分積分，最後一天積分加倍，有10分積分，共計3天、20分積分，若打成10比10平手，將進入5人輪流出桿的驟死賽。

首場5對5團體對抗賽，台灣、菲律賓5名球員輪番上陣，雙方進行9號球搶7賽制，台灣隊在5比4領先下遭菲隊逆轉。

台灣撞球「小王子」柯秉中賽後接受媒體訪問時說：「其實這種比賽滿有趣的，我打了2場，總共只打進3顆球，先贏了1場，第2場被對手一桿清台，根本沒機會上場。」

柯秉中表示，台灣選手聚在一起打團體賽，感覺氣氛滿好的，打起來也很刺激，跟一般單打比賽不太一樣，會有一種背負隊友的勝負感，也有莫名的壓力，在場下看比賽加油很輕鬆，一旦上場壓力就來了。

台灣隊領隊張中正表示，國際上歐美撞球對抗賽行之有年，實際上，台灣與菲律賓職業撞球選手無論球員的質與量都足以抗衡。（編輯：張雅淨）1130527

柯秉中
9號球王領軍對決 台菲5對5對抗賽27日開打
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.14
更多編輯台推薦新聞：