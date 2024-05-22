藤球世界盃D1級雙人、3人賽 台灣隊奪雙銀寫歷史

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣男子藤球代表隊今天在世界盃藤球賽D1級雙人賽、3人賽冠軍戰，都敗給西亞勁旅伊朗，儘管以銀牌作收，但台灣男子隊已締造隊史參賽紀錄。

在馬來西亞吉隆坡舉辦藤球世界盃（僅進行男子賽），首度採用每局15分新制的國際賽，台灣隊雙人賽與孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡同在預賽A組，而3人賽同在B組的對手包括與孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡、沙烏地阿拉伯。

台灣隊在2項比賽皆以全勝戰績、分組第1之姿晉級4強賽，平均年齡才20歲的台灣隊4強賽表現起伏，雙人賽以10比15、17比14、15比12逆轉擊退德國，3人賽則以15比11、10比15、15比12擊退尼泊爾，但整體攻防不如預賽理想，尤其是關鍵的發球、接發球失誤偏高，導致比賽都經歷一番苦戰才獲勝。

台灣隊在闖進雙人賽、3人賽冠軍戰，締造隊史新猷，冠軍賽恰巧都是碰上伊朗隊，而台灣隊雙人賽先盛後衰，以15比11、12比15、11比15吞敗，隨後3人賽也未能突圍，再以9比15、10比15輸球，拿下銀牌。

教練方瑞照透過新聞稿表示，這次除了殺球手陶秉業、做球手詹明隆擁有較豐富國際賽經驗外，其餘4人年紀皆在20歲以下，進入4強賽因自我要求高，壓力變大反而沒踢出應有水準，尤其面對人高馬大的伊朗選手，在防守上顯得放不開，無法給予進攻該有的支援。

由於今年起國際藤總（ISTAF）對國際賽採取積分制進行賽事分級，台灣男子隊這次在世界盃D1級雙獲銀牌，有助晉級頂級賽舞台。

不過，方瑞照認為，未來將面臨更嚴苛的挑戰，返台後將針對這次比賽的缺失進行檢討與改進，除加強攻防能力外，更需強化選手心理素質，以面對接下來的國際比賽。（編輯：謝雅竹）1130522