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射箭世界盃韓國站 台灣反曲弓男團奪第3種子

2024/5/22 19:28
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（中央社記者陳容琛台北22日電）射箭世界盃韓國站今天進行反曲弓團隊資格賽，其中台灣男團湯智鈞、戴宇軒及林子翔延續好手感，拿下第3種子，而台灣女團則以第5種子作收。

延續世界盃上海站勇奪銅牌的好手感，由湯智鈞搭配戴宇軒、林子翔的台灣反曲弓男子團體，今天在世界盃韓國站的資格賽表現不俗，湯智鈞以679分排名第8，林子翔、戴宇軒則分別射下676分、670分，攜手幫助台灣男團取得第3種子席次。

教練劉展明接受中央社記者訪問時表示，台灣男團4月在世界盃上海站拿下銅牌後，替全隊注入一劑強心針，不過由於返台後緊接著全國大專校院運動會，因此在世界盃韓國站前，僅針對動作細節進行些微調整，以恢復狀態為主。

對於這次韓國站資格賽表現，劉展明認為，隨著巴黎奧運逐漸逼近，台灣男團的信心也隨之上漲，今天就算因為風勢而出現失誤箭，但選手心態仍不受影響，立刻能在下一箭補回來，「目標先鎖定4強，再來挑戰更好的名次。」

反曲弓女團方面，雷千瑩射下671分、排名第7名為最高，而年僅高二即入選巴黎奧運培訓隊的風祐築，首度參加世界盃繳出659分成績，邱意晴則以648分作收，三人聯手幫助台灣女團位居第5種子。（編輯：吳協昌）1130522

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