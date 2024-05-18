周天成3局惜敗李梓嘉 無緣泰國羽賽決賽

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣羽球一哥周天成今天在泰國羽球公開賽男單4強賽，與馬來西亞一哥李梓嘉激戰3局、66分鐘，最終以21比18、12比21、13比21落敗，無緣決賽。

在曼谷舉行的泰國公開賽屬於超級500系列，總獎金42萬美元（約新台幣1364萬元），今天展開各組4強賽，男單周天成以及男雙組合盧明哲與唐凱威，都要為各自決賽門票努力。

世界排名第14的周天成本季首冠就是在2月泰國大師賽拿下，這次重返幸運地，前3戰都以直落2過關，包括在8強賽擊敗第2種子日本選手奈良岡功大。

周天成4強賽遭遇到馬來西亞一哥李梓嘉，過去9度過招，周天成雖以5勝4戰略占優勢，但近2次分別在去年的蘇迪曼盃以及今年亞洲羽球錦標賽交手，都未能討到便宜，以直落2落敗。

周天成今天開賽似乎還在調整，陷入4比7落後，隨後連得4分超前，在20比17領先情況下，儘管被對手化解1個局點，所幸頂住壓力，以21比18先聲奪人。

李梓嘉次局展現進攻破壞力，從開局0比2落後，拉出一波8比0強攻超車，並以21比12扳回一城。

決勝局前段雙方持續拉鋸，李梓嘉帶著11比8領先進入技術暫停，而周天成在暫停過後，連續二波攻擊都得手，追成1分差。

李梓嘉隨後繼續把握進攻機會，拉出一波5比0攻勢，體力下滑的周天成只能被動回擊，最終以13比21輸球，將決賽門票拱手讓人，苦吞對戰3連敗。

另外，台灣男雙組合盧明哲與唐凱威本週打出驚奇，今天4強賽面對世界排名第3的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（Chirag Shetty），最終以11比21、12比21落敗。（編輯：陳政偉）1130518