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馬來西亞羽球大師賽 周天成、王子維晉級16強

2024/5/22 13:22
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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣羽球一哥周天成今天在馬來西亞羽球大師賽男單首輪，以21比14、21比17橫掃丹麥選手基姆奇，至於王子維歷經3局大戰，連2週擊退新加坡一哥駱建佑，雙雙闖進16強。

周天成上週在泰國公開賽闖進4強後，不敵馬來西亞一哥李梓嘉，無緣決賽，本週轉戰在吉隆坡舉行的超級500系列馬來西亞羽球大師賽，繼續備戰巴黎奧運。

今年2月曾在泰國公開賽男單封王的周天成，目前世界排名第13，首輪對手為排名第27的丹麥選手基姆奇（Rasmus Gemke），生涯5度交手，周天成握有4勝1敗對戰優勢，但過去2次對戰，都鏖戰3局才分出勝負。

雙方今天在首局前段上演拉鋸戰，周天成在11比10領先情況下，靠著一波9比2攻勢打出氣勢，儘管被對手連續躲過2個局點，所幸周天成仍以21比14先搶下1局。

次局前半段兩人互有領先，周天成在12比16落後時，以9比1攻勢扭轉局勢，以21比17贏得勝利，16強賽將碰上日本選手高橋洸士。

另一場男單賽事，王子維上週才在泰國公開賽首輪扳倒新加坡一哥駱建佑，兩人本週再度在馬來西亞大師賽首輪狹路相逢。

王子維首局克服11比15落後劣勢，並化解對手1個局點，以22比20逆轉拿下，次局陷入亂流，以9比21讓出。

王子維決勝局儘管以7比11落後進入技術暫停，所幸及時找回節奏，連得6分超車，與對手上演激戰，更在關鍵時刻穩住陣腳，以一波4比0攻勢關門，最終以21比18勝出。

除了周天成、王子維闖進16強外，世界排名第114名的洪毅婷也傳出捷報，女單首輪以21比11、21比13撂倒排名第44的比利時女將譚蓮妮（Lianne Tan），同樣搶下晉級門票。（編輯：李亨山）1130522

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