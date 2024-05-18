本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
周天成
新聞專題
周天成1/138
首頁 / 運動

周天成止步泰國公開賽4強 提升狀態備戰奧運

2024/5/18 21:46（5/18 21:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣羽球一哥周天成18日在泰國羽球公開賽輸給馬來西亞一哥李梓嘉，止步4強。圖為周天成飛身救球。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年5月18日
台灣羽球一哥周天成18日在泰國羽球公開賽輸給馬來西亞一哥李梓嘉，止步4強。圖為周天成飛身救球。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年5月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）台灣羽球一哥周天成今天止步泰國羽球公開賽4強賽。他在賽後表示，參加泰國公開賽不管是排名或對自己狀態提升都有幫助，罹癌後復原的狀況越來越好，整個狀態都在往上提升。

超級500等級的泰國羽球公開賽4強賽今天登場，目前世界排名第14的周天成已經取得巴黎奧運參賽資格，不過還是要繼續擠進世界前13名為種子席次而戰。他今天在4強賽對上馬來西亞一哥、世界排名第10的李梓嘉。

周天成在苦戰3局後，以21比18、12比21、13比21輸給李梓嘉，無緣決賽。

周天成賽後接受中央社訪問表示，覺得自己今天表現還可以，第一局控制比較好，很多進攻得分機會；但後面兩局機會不在他那邊，速度沒拿到相對優勢，讓李梓嘉取得比較多攻擊機會。

儘管已經拿到奧運門票，周天成表示，泰國公開賽還是有奧運種子排名，因此參加泰國公開賽不管是排名或對自己狀態提升都有幫助。

周天成2月在泰國大師賽奪冠後決定公開自己罹癌後治療復原的心路歷程。他今天表示，復原狀況越來越好，整個狀態在往上升，今天這場比賽不管這場贏或輸，他都學到很多。

周天成表示，但還是要花點時間回到巔峰狀態，因為在高強度的比賽中，狀況必須要維持在顛峰，因此他現在要做的就是把自己狀態調整好。（編輯：馮昭）1130518

台灣羽球一哥周天成18日在泰國羽球公開賽輸給馬來西亞一哥李梓嘉，止步4強。不過周天成表示這場比賽不管對世界排名或是自己狀態提升都有幫助。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年5月18日
台灣羽球一哥周天成18日在泰國羽球公開賽輸給馬來西亞一哥李梓嘉，止步4強。不過周天成表示這場比賽不管對世界排名或是自己狀態提升都有幫助。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年5月18日
#李梓嘉
#周天成
#泰國
#奧運
周天成
周天成3局惜敗李梓嘉 無緣泰國羽賽決賽周天成擊敗自家人 泰國羽球賽晉8強續拚奧運種子
周天成
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
周天成3局惜敗李梓嘉 無緣泰國羽賽決賽
172.30.142.25
更多編輯台推薦新聞：