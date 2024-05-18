周天成止步泰國公開賽4強 提升狀態備戰奧運

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（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）台灣羽球一哥周天成今天止步泰國羽球公開賽4強賽。他在賽後表示，參加泰國公開賽不管是排名或對自己狀態提升都有幫助，罹癌後復原的狀況越來越好，整個狀態都在往上提升。

超級500等級的泰國羽球公開賽4強賽今天登場，目前世界排名第14的周天成已經取得巴黎奧運參賽資格，不過還是要繼續擠進世界前13名為種子席次而戰。他今天在4強賽對上馬來西亞一哥、世界排名第10的李梓嘉。

周天成在苦戰3局後，以21比18、12比21、13比21輸給李梓嘉，無緣決賽。

周天成賽後接受中央社訪問表示，覺得自己今天表現還可以，第一局控制比較好，很多進攻得分機會；但後面兩局機會不在他那邊，速度沒拿到相對優勢，讓李梓嘉取得比較多攻擊機會。

儘管已經拿到奧運門票，周天成表示，泰國公開賽還是有奧運種子排名，因此參加泰國公開賽不管是排名或對自己狀態提升都有幫助。

周天成2月在泰國大師賽奪冠後決定公開自己罹癌後治療復原的心路歷程。他今天表示，復原狀況越來越好，整個狀態在往上升，今天這場比賽不管這場贏或輸，他都學到很多。

周天成表示，但還是要花點時間回到巔峰狀態，因為在高強度的比賽中，狀況必須要維持在顛峰，因此他現在要做的就是把自己狀態調整好。（編輯：馮昭）1130518